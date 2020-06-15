Протестующие в Атланте попытались перекрыть автомагистраль

Группа демонстрантов в американском городе Атланта (штат Джорджия) 14 июня попыталась перекрыть автомагистраль в знак протеста против полицейского насилия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

В течение дня акции протеста проходили у того места, где 12 июня вечером был смертельно ранен при задержании темнокожий местный житель Рейшард Брукс. В манифестациях участвовали около 100 человек. Они требовали пресечь чрезмерное применение стражами порядка силы, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. О беспорядках не сообщалось.

Как отмечает CNN, в воскресенье вечером группа демонстрантов попыталась перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Стражи порядка им противодействовали.

Как сообщали ранее власти Джорджии, вечером 12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил Брукса. Афроамериканец оказал сопротивление при аресте, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против полицейских. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации. Имели место беспорядки, во время которых неизвестные совершили поджог в ресторане, рядом с которым был ранен афроамериканец. Демонстранты также перекрывали дороги в центре города.

Ролф был уволен из полиции города. Полицейский Девин Бронсон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. В свете произошедшего начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.