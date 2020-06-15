Ведущий инфекционист США обозначил сроки возвращения к нормальной жизни

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи обозначил сроки возвращения страны к нормальной жизни. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он заявил The Telegraph.

По его мнению, "нечто похожее на нормальную жизнь" вернется приблизительно через год. Главный инфекционист США предупредил, что в ходе этого периода возможны новые вспышки инфекции.

Он добавил, что очаги коронавируса удалось подавить в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Новый Орлеан, однако есть признаки того, что вирус распространяется быстрее. Фаучи отметил, что без мер по сдерживанию пандемии может и вовсе возникнуть новая полномасштабная вспышка.

Ранее Фаучи развеял заблуждение Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) о передаче коронавируса. По его словам, организация ошибается насчет редких случаев заражения коронавирусом бессимптомными носителями. Он указал, что от 25 до 45 процентов от всех заразившихся не имеют никаких симптомов.

11 июня число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Страна длительное время удерживается на вершине списка, наиболее пострадавших от инфекции стран. Всего в мире насчитывается более 7,83 миллиона зараженных коронавирусом, из них 431 тысячи скончались, еще 3,7 миллиона выздоровели.