Жуткие кадры землетрясения в Турции

В провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение в 5,7 магнитуд.

В результате происшествия по меньше мере один человек погиб и еще девять получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Лiгa.Новости.

Эпицентр толчков пришелся на район Карлиова: здесь были повреждены десятки домов и зданий.

По данным спасателей, из-за обрушения наблюдательной вышки ранения получили два охранника на военной установке. Один из них позже умер, говорится в сообщении губернатора Бингеля.

В различных деревнях района было ранено еще восемь человек, в том числе один ребенок получил травму, говорится в сводке спасателей.

В регион отправлены вертолеты с группами скорой помощи, для поддержки пострадавших от землетрясения развернули около 550 палаток.