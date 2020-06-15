Коронавирус вернулся в Китай

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, из активных случаев 10 "импортированы", 39 зафиксированы внутри страны: 36 - в Пекине и три - в провинции Хэбэй. Смертельных исходов нет.

За предыдущие сутки были зафиксированы 66 новых случаев заражения коронавирусом: 57 активных и девять бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрирован 83 181 активный случай заражения, из них 1 837 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны не выявлено новых случаев заболевания. С начала эпидемии зарегистрировано 1 597 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 109 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади". За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин.

Столичный комитет здравоохранения по итогам проведенных экстренных совещаний заявил, что "в настоящее время ситуация в области профилактики и борьбы со вспышкой остается крайне сложной, сохраняется неопределенность в отношении мер по профилактике и борьбе со вспышкой болезни".

Он потребовал принять все возможные меры, чтобы "как можно скорее выявить источник инфекции, эффективно блокировать пути передачи и решительно сдерживать распространение эпидемии".