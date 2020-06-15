В Атланте возобновились протесты, в ходе беспорядков сгорел ресторан

В Атланте протесты движения BlackLivesMatter усилились после убийства местным полицейским афроамериканца Рейшарда Брукса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в ходе беспорядков сгорел ресторан, задержаны более трех десятков человек.