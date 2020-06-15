https://news.day.az/world/1244522.html В Атланте возобновились протесты, в ходе беспорядков сгорел ресторан - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Атланте возобновились протесты, в ходе беспорядков сгорел ресторан - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Атланте протесты движения BlackLivesMatter усилились после убийства местным полицейским афроамериканца Рейшарда Брукса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в ходе беспорядков сгорел ресторан, задержаны более трех десятков человек.
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