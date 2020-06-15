В Армении за сутки от коронавируса скончались 16 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 397 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 17 064.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 379 человек. Из них 285 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 94 зараженных скончались по иным причинам.