Число умерших от коронавируса в России превысило 7 тысяч

За последние сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 143 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 537 210 заболевших и 7091 умерших.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 284 539 человек. За последние сутки из больниц выписано 4489 человек.