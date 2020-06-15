Пхеньян пригрозил Сеулу

Северная Корея будет предпринимать постоянные действия, чтобы наказать Южную Корею за антипхеньянские пропагандистские листовки, заявила в понедельник ведущая северокорейская газета "Нодон синмун", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - говорится в статье издания.

Отмечается, что готовность народа и солдат КНДР к действиям, демонстрирует общую "нетерпимость к оскорблениям достоинства высшего руководства".

Газета раскритиковала Южную Корею за минимум усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок активистами, тем самым вызвав "худшую в истории" напряженность на Корейском полуострове.

Статья вышла в день 20-й годовщины декларации, принятой 15 июня 2000 года во время первого в истории межкорейского саммита между тогдашним президентом Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром в Пхеньяне.

Между тем, министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль, выступая на мероприятии, посвященном 20-летию со дня саммита заявил, что Южная и Северная Корея должны помнить о духе примирения, укоренившемся на первом в истории саммите их лидеров.

"То, что мы должны сделать - это напомнить себе о духе 15 июня в то время, когда отношения Юг-Север вот-вот потеряют свое направление", - сказал министр.

"Совместная декларация от 15 июня - это историческое событие, которое послужило переломным моментом в истории разделения. Благодаря декларации и процессу ее осуществления мы узнали, что мир не может быть достигнут сам по себе", - отметил он.

Министр объединения заявил, что мир может быть достигнут только на основе взаимного уважения. Он подчеркнул важность диалога и переговоров, которые, по его мнению, помогут снизить трансграничную напряженность.

"Правительство будет продолжать работать в направлении мира и процветания на Корейском полуострове, придерживаясь соглашений Юг-Север, включая декларацию от 15 июня", - заявил, в свою очередь, представитель министерства Е Сан Ки во время очередного брифинга.

Тем временем Пентагон подтвердил свою приверженность сохранению "прочной" комбинированной оборонительной позиции для реагирования на любую ситуацию, связанную с Северной Кореей, после того как Пхеньян намекнул на военные действия против Юга.

"Мы по-прежнему будем руководствоваться комбинированной оборонительной позицией", - заявил представитель Пентагона Джон Саппл на запрос агентства "Ренхап".

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок, которые на воздушных шарах забрасываются на территорию КНДР перебежчиками с Севера.

"Осуществляя свою власть, санкционированную верховным вождем, нашей партией и государством, я дала указание нашему ... ведомству, отвечающему за дела с врагом решительно провести следующую акцию", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном у в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).