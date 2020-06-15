Почти вся продажа алкоголя в России оказалась незаконной

Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации, передает Day.Az.

Из 186 тысяч декалитров этилового спирта, который проверили специалисты организации, у 93,8 процента найдены те или иные нарушения. То же самое касается 87,6 процента алкогольной продукции, проверки которой затронули 580,7 тысячи декалитров.

В общей сложности выявлены 24 798 нарушений, из них в розничной торговле - 18 303 случая, а в оптовой - 928. Производители этилового спирта и алкогольной продукции получили 349 замечаний. Большая часть проблем связана с нарушением правил торговли алкогольной продукцией и отсутствием лицензий - 14 157 и 2760 случаев соответственно.

По итогам проверок за указанный период составлено 23 249 протоколов об административных нарушениях, а также возбуждено 1195 уголовных дел. Найдено 30 подпольных цехов по разливу спиртных напитков, семь организованных групп, которые занимались такой деятельностью, и 20,9 тысячи причастных к ней лиц.

Ранее эксперты Роскачества выяснили, что водка является самым безопасным продуктом в России. При проверке популярных марок нарушения нормативов были выявлены в 2,1 процента случаев. Занявшее второе место нерафинированное подсолнечное масло заметно отстает - 11,8 процента.