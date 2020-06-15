https://news.day.az/world/1244591.html Все микрорайоны Пекина перевели в режим военного времени - из-за коронавируса
Все микрорайоны Пекина перевели в режим военного времени - из-за коронавируса
Пекин ввел в понедельник "режим военного времени" во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщили местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что соответствующий режим затронул 120 жилых микрорайонов города.
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