Вспышка COVID-19 в Китае: военное положение, жесткий карантин, перекрыто все

В начале июня в отделе морепродуктов крупнейшего пекинского оптового рынка "Синьфади" в районе Фэнтай на юге города была выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Большинство заразившихся - работники торговых точек и их родственники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

- Во всех 120 жилых микрорайонах города ввели "режим военного времени".

- Власти города оценивают риск распространения коронавируса в столице республики как очень высокий и анонсировали усиление мер профилактики и эпидемиологического контроля, а также введение жесткой системы штрафов.

- Пекин ужесточает санитарно-эпидемиологический контроль за иностранцами, а также импортными товарами, проверки на наличие вируса пройдут во всех городских точках общепита, включая школьные столовые и столовые в домах престарелых.

- У всех обратившихся за помощью из-за жалоб на высокую температуру будут брать анализы на наличие коронавируса, общий анализ крови, антител к вирусу, а также собирать информацию, касающуюся "поездок в другие регионы страны, посещения торговых мест, в особенности рынков сельхозпродукции".

- Более 10 тыс. работников рынка, где произошла вспышка, пройдут тестирование на наличие вируса. За пределами "Синьфади" созданы временные пункты продажи овощей и фруктов, а несколько оптовых продуктовых рынков закрыты.

- В районе рынка изменили маршруты общественного транспорта, установили временные кордоны и перекрыли все улицы, по которым можно проехать к "Синьфади".

- После вспышки власти ввели запрет на посещение территории десяти жилых комплексов в районе Хайдянь на западе города и поместили их жителей на карантин.

- Замглавы района Фэнтай и несколько его подчиненных сместили с постов.

По статистике, в медучреждениях города находятся 80 инфицированных коронавирусом. Всего в столице Китая с начала пандемии зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.