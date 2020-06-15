Беспорядки во Франции: драки между кавказцами и североафриканцами продолжаются третий день

Около 10 человек пострадали в результате массовых беспорядков во французском Дижоне. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по данным местной полиции, в драке приняли участие наркоторговцы магрибского происхождения и выходцы из Чечни. Более 100 человек в масках с битами и ножами напали на кальянную "Черная жемчужина". Стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Беспорядки в Дижоне продолжаются уже три дня. По данным французских СМИ, причиной столкновений стало избиение 16-летнего юноши, представителя кавказской общины.