ООН рассмотрит вопрос расизма и полицейского насилия в США и Европе

Совет ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит в срочном порядке на своем заседании 17 июня вопрос о расизме и жестких действиях полиции против мирных протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба СПЧ в связи с возобновлением в Женеве сессии Совета, прерванной 13 марта из-за коронавируса.

Отмечается, СПЧ принял решение провести срочную дискуссию по вопросу о "нынешних расово мотивированных нарушениях прав человека, систематическом расизме, жестких действиях полиции и насилии против мирных протестов". С просьбой о такой дискуссии к СПЧ обратилась ранее группа африканских стран. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала во многих штатах США массовые акции протеста, которые порой перерастали в грабежи и погромы. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя всех четырех участвовавших в задержании сотрудников полиции уволили, им предъявлены обвинения. Акции протеста проходят в США и многих других странах.

Сессия СПЧ проходит в женевской штаб-квартире ООН с соблюдением действующих в Швейцарии санитарных правил и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В зале присутствует ограниченное число делегатов - по одному от каждой страны. Соблюдается социальная дистанция в два метра.

Помимо темы расизма СПЧ рассмотрит до 19 июня ситуацию в области прав и свобод на Украине, в Ливии, Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике и на оккупированных Израилем арабских территориях. 43-я сессия СПЧ началась 24 февраля и должна была продлиться до 20 марта. Вследствие пандемии коронавируса 13 марта в ее работе был объявлен перерыв на неопределенное время. В понедельник работа возобновилась.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия на настоящий момент не является членом Совета, однако российская делегация активно участвует в сессии.