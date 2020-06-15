В Иране 2 дня подряд от коронавируса умерли более 100 человек

Количество летальных случаев в Иране, вызванных коронавирусом, за сутки составило 113, общее число превысило 8,9 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 449. Общее число заразившихся достигло 189 876", - приводит ее слова агентство ISNA. Лари добавила, что за последние 24 часа в Иране умерли 113 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов составляет 8 950.