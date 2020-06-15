Американский истребитель упал в Северное море

Истребитель ВВС США F-15, совершавший учебно-тренировочный полет, упал в понедельник в Северное море у побережья Восточного райдинга Йоркшира, графства на севере Англии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном 48-м истребительным авиаполком ВВС США сообщении.

"F-15С Eagle упал примерно в 09:40 (11:40 мск) в Северное море. В момент инцидента самолет совершал обычный учебно-тренировочный полет с одним пилотом на борту. Причины падения самолета, а также состояние пилота на данный момент неизвестны", - говорится в кратком сообщении.

Инцидент произошел рядом с мысом Фламборо-Хед, а вылетел самолет с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, которая также используется ВВС США.

По информации телеканала Sky News, в развернутой поисково-спасательной операции задействованы четыре самолета.