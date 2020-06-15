China Eastern совместно с партнерами создает новую авиакомпанию на Хайнане

Авиакомпания China Eastern совместно с четырьмя партнерами, в числе которых крупнейшее в Китае туристическое онлайн-агентство Trip.com Group, создаст международную авиакомпанию в интересах проекта по строительству свободного торгового порта в южной провинции Хайнань. Об этом сообщает в понедельник информационный ресурс "Наньхайван", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее рамочное соглашение о сотрудничестве в создании авиакомпании, получившей название Sanya International Airline, было подписано между сторонами в минувшую субботу. 51% акций в данном совместном предприятии будет принадлежать China Eastern, а остальные в разных долях получат Juneyao Airlines, Trip.Com, а также Hainan Transportation Investment Holding и Sanya Development Holdings. Уставной капитал новой авиакомпании, как сообщает шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал", составит от 3 млрд до 6 млрд юаней (примерно от $423 млн до 846 млн).

Это соглашение стало частью пакета документов на общую сумму в 6,4 млрд юаней (около $903 млн), подписанных в субботу по различным проектам в городе Хайкоу. Речь идет о 35 соглашениях, которые касаются строительства свободного торгового порта, промышленного развития и сферы общественных услуг.

1 июня Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.