Коронавирус развернул курс биткоина: озвучен прогноз

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 15 июня, снижаются в цене на фоне падения сырьевых и финансовых рынков. Рынки негативно реагируют на рост числа заразившихся коронавирусом в США и Китае. Инвесторы опасаются нового витка кризиса из-за второй волны пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, подешевел на 2,71% - до 9129 долларов при капитализации 169,6 млрд долларов. Ethereum снизился на 4,6% - до 226,4 доллара с капитализацией 25,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,4% - до 0,1868 доллара при капитализации 8,3 млрд долларов. Litecoin понизился на 3,6% - до 42,9 доллара с капитализацией 2,8 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 260,8 млрд долларов.