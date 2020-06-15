ВОЗ прокомментировала вспышку коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает получить от китайской стороны результаты исследования происхождения новой вспышки коронавируса в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас мы видим новую вспышку в Китае, идет очень тесное сотрудничество между китайскими властями и Всемирной организацией здравоохранения. Мы ждем от них сейчас результатов", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24". Представитель ВОЗ допустила, что изначальным переносчиком вируса там мог быть человек.

"Мы ждем результатов от китайских ученых, которые поделятся данными о происхождении вируса", - отметила она, пояснив, что нужно выяснить, был ли вирус завезен извне или же "уже находился в обществе". Вуйнович заверила, что, как только будут готовы результаты, ими практически сразу поделятся со всеми странами мира через круглосуточную систему международных медико-санитарных правил.

Вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие. Администрация города также была вынуждена временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.