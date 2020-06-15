Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн, более 430 тыс. умерли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти данные сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В ВОЗ поступили сведения более чем о 7,8 млн заболевших, умерли свыше 430 тыс. человек", - сказал он. По словам гендиректора, за последние две недели практически ежедневно число новых заболевших превышало 100 тыс.

Он отметил, что данные о новой вспышке коронавируса в Пекине сейчас расследуются. "На прошлой неделе Китай сообщил об очаге заболевания COVID-19 в Пекине, по прошествии более 50 дней без единого случая. Уже подтверждено более 100 случаев. Происхождение и распространение этой вспышки расследуется", - констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор призвал "страны, продемонстрировавшие способность подавлять распространение COVID-19", сохранять бдительность ввиду возможного всплеска болезни. Он напомнил также, что почти 75% последних по времени случаев инфицирования приходится на 10 стран, в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии.

Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что, несмотря на нынешнюю пандемию коронавируса, мировое сообщество "не должно терять из виду другие значимые вопросы здравоохранения, включая грипп". В настоящее время Южное полушарие "входит в сезон гриппа", а в Северном полушарии начинается планирование подготовки к такому сезону. В этих условиях проблема гриппа должна рассматриваться как приоритетная, отметил гендиректор. "Одновременная циркуляция COVID-19 и гриппа может усугубить воздействие на системы здравоохранения, которые и без того сейчас перегружены", - предупредил глава ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.