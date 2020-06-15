Пашинян обрекает армян на смерть от коронавируса

Безответственное поведение граждан приведет к коллапсу системы здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Ранее в понедельник глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что количество выявленных случаев говорит о том, что граждане не воспринимают всерьез призывы соблюдать противоэпидемиологические правила. Он добавил, что возможны два сценария развития событий: "Либо наши граждане будут внимать советам и призывам носить маски, либо умрут те, кто должен умереть, а бессимптомные больные излечатся".

Комментируя данное циничное высказывание Пашиняна, Торосян заявил, что премьер-министр высказался в худшей форме.

"Мы не должны допустить этого сценария. Если мы допустим этот сценарий, умрут также те, кто могли бы выжить, но из-за отсутствия медицинской помощи не спаслись", - заявил министр.

Торосян сообщил, что признает тот факт, что поликлиническая система перегружена и не так хорошо работает. Он отметил, что сейчас на нее возложены задачи, которые оказались неожиданными для системы, и министерство делает все, чтобы по возможности улучшить положение поликлиник.