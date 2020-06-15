Эффект сделки ОПЕК+ сошел на нет

Запаса оптимизма от сделки ОПЕК+ о сохранении ограничений добычи "черного золота" игрокам сырьевого рынка хватило всего на месяц - стоимость барреля снова рухнула. Инвесторы испугались повторной волны пандемии коронавируса, которая захлестнула США и Китай. Кроме того, Саудовская Аравия, недавно настаивавшая на сокращении производства, теперь собирается открыть краны на полную мощность.

Как передает Day.Az со ссылкой на MK, буквально за один день, 15 июня, стоимость "бочки" Brent упала более чем на $5. Теперь за баррель дают $38. Обвал нефтяных котировок вызван в первую очередь резким ростом заболеваний коронавирусом в США, где его подхватывают более 25 тыс. граждан ежедневно, и новой вспышкой пандемии в Китае. Поднебесной пришлось объявить "тотальный карантин" в 11 административных районах. "Опасения возникновения второй волны пандемии приводят к падению спроса на энергоносители и снижению котировок", - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Второй фактор обвала "черного золота" - неожиданный демарш Саудовской Аравии. Как заявил министр энергетики страны принц Абдул Азиз бен Салман, с 1 июля королевство намерено увеличить добычу нефти на миллион баррелей в сутки, хотя еще в конце апреля Эр-Рияд был главным сторонником продления промышленных ограничений. Несколько дней назад цены на баррель пробивали отметку в $42, и все были уверены в дальнейшем укреплении позиций "черного золота". Теперь же котировки американской нефти WTI упали до $34, то есть примерно до того уровня, на котором находились накануне заключения сделки ОПЕК+.

Эксперты утверждают, что дальнейшие колебания цены нефти напрямую зависят от ситуации с развитием пандемии коронавируса. Вторая волна еще больше снизит мировой спрос на энергоресурсы и станет причиной обвала цен. Американские подземные хранилища переполнены нефтью и на днях поставили новый исторический рекорд по уровню запасов "черного золота".

По мнению ОПЕК, потребуется около года для их снижения до нормального уровня. В Индии, которая является одним из основных мировых потребителей углеводородов, по итогам мая потребление нефтепродуктов снизилось на четверть. "Стремительное развитие пандемии усиливает опасения относительно будущего восстановления спроса на нефть", - отмечает персональный брокер "БКС Брокер" Виктор Щеглов. "Несмотря на снятие карантина в разных странах, глобальная экономика только вошла в рецессию, и ни о каком докризисном восстановлении спроса речь не идет. В лучшем случае он восстановится на 80-85%. Это означает, что на рынке сохранится значительный профицит сырья", - соглашается Деев.

"Говорить о разгрузке нефтехранилищ пока рано. Затоваривание негативно сказывается на динамике цен и мешает росту котировок. Вполне вероятно, что равновесие между добычей и потреблением установится только к середине 2021 года при условии, что новой вспышки коронавируса не будет", - прогнозирует руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По словам Деева, неопределенность на сырьевом рынке вынудит рубль балансировать фактически на краю пропасти и реагировать на любые движения нефтяных цен. Серьезное ослабление котировок, как весною этого года, приведет к падению курса национальной валюты до 80 рублей за доллар и до 90 рублей за евро.