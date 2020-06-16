Трамп подпишет указ, направленный на реформу полиции

Президент США Дональд Трамп намерен во вторник подписать "всеобъемлющий" указ, касающийся реформы полиции страны.

Как сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома, американский лидер рассказал об этом журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, когда будет подписан указ, глава государства отметил: "Я предпочел бы приберечь его до завтра [16 июня]". "У нас будет несколько решений. <...> Нам нужны замечательные люди в нашей полиции", - отметил президент во время круглого стола в Белом доме, который был посвящен американским пенсионерам.

В качестве цели постановления он указал поддержание правопорядка. "Это также касается справедливости и безопасности. Я думаю, он [указ] будет весьма всеобъемлющим", - добавил Трамп. Он не стал прогнозировать, сможет ли Конгресс принять законопроект о реформе полиции.

Американский лидер назвал ужасной ситуацию вокруг использования полицейским оружия в Атланте (штат Джорджия), где 12 июня вечером был смертельно ранен при задержании темнокожий местный житель Рейшард Брукс, после чего в городе начались акции протеста. "Это вызвало серьезную обеспокоенность", - сказал он.

На прошлой неделе пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни сообщила, что Трамп завершает процесс разработки предложений по реформированию полиции страны.