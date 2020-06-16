Нью-Джерси будет публиковать список плохих полицейских

Власти штата Нью-Джерси отныне будут ежегодно публиковать список сотрудников правоохранительных органов, подвергнутых дисциплинарным наказаниям, в свете трагедии с афроамериканцем Джорджем Флойдом в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте генерального прокурора штата Гурбира Гревала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный прокурор Гурбир Гревал сегодня приказал всем правоохранительным органам Нью-Джерси начать официально разглашать личности своих сотрудников, совершивших грубые дисциплинарные проступки. Данный приказ предписывает правоохранительным органам каждого округа и территориальной единице этого штата, начиная с 31 декабря 2020 года, ежегодно публиковать список сотрудников, которые за подобные проступки были уволены, понижены в должности или звании, а также отстранены от исполнения служебных обязанностей на срок более пяти дней", - уточнил Гревал.

"Нью-Джерси десятилетиями не раскрывал имена сотрудников правоохранительных органов, совершивших грубые дисциплинарные проступки. Сегодня мы прекращаем порочную практику защиты некоторых в ущерб большинству. Мы сегодня снова заявляем о приверженности культуре прозрачности и отчетности в органах правопорядка", - обещал генпрокурор. С 2000 года отдел внутренних расследований полиции Нью-Джерси наложил серьезные дисциплинарные взыскания по итогам разбирательства около 430 инцидентов. Десятки из них касались патрульно-постовой службы штата.

Призывы реформировать полицию и урезать ее финансирование часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы в Конгрессе США неделю назад представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.