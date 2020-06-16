В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

Еще 52 пациента, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 386.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 386 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.