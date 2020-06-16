Генштаб армии КНДР планирует вернуть войска в демилитаризованную зону

Генеральный штаб Корейской народной армии заявил о намерении вернуть воинские подразделения в зону, которая были освобождена от военного присутствия по соглашениями между Северной и Южной Кореями. Заявление генштаба опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.

В нем говорится, что меры по возвращению армейских подразделений "в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом" понадобятся, чтобы "превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга". В заявлении генштаба армии указывается, что "отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже". "Мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства", - заявил генштаб. Сообщается также о подготовке "планов действий вооруженных сил" для согласования с Центральным военным комитетом Трудовой партии Кореи.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, направленных против высшего руководства КНДР. Она расценивает эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В постоянном межкорейском офисе связи были отключены линии связи, в том числе - канал связи между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея. В субботу, 13 июня, первая заместительница заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заявила, что Пхеньян готов сделать "следующий шаг" на пути разрыва отношений со своим южным соседом. По ее словам, принятие решений о дальнейших действиях в отношении Республики Корея "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии". В воскресенье, 14 июня совет Национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с угрозами КНДР, а в понедельник, 15 июня северокорейские власти предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия" за листовки.

В сентябре 2018 г. лидеры обеих стран Корейского полуострова подписали соглашение о выводе военнослужащих из демилитаризованной зоны. Оно также предусматривало разоружение военнослужащих в пограничном пункте Пханмунджом и сокращение числа наблюдательных постов. Де-юре обе Кореи остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-1953 гг. закончилась перемирием, а не мирным договором между двумя странами.