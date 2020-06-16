Очаг коронавируса на пекинском рынке

Пекинские больницы начали массовое тестирование жителей и гостей китайской столицы: в стране накануне были обнаружены 49 новых случаев коронавируса, из них 36 в Пекине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, выяснение связей заразившихся привело врачей на один из крупнейших продуктовых рынков столицы. Там сейчас проводят масштабную дезинфекцию, торговля приостановлена. Почти все новые случаи за пределами Пекина - привозные.

Сейчас, по сданным китайских властей, в стране проходя лечение 177 человек, 115 находятся под наблюдением - ковид протекает у них бессимптомно.