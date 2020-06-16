Кадры пострадавших в результате перестрелки в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, стрельба произошла при попытке проверки документов между таксистом и сотрудником ГИБДД. Позже в ГУМВД сообщили, что по новым данным стрельбу из травматического оружия по полицейским открыл прохожий.

В результате стрельбы были ранены два сотрудника ГИБДД, один из них находится в тяжелом состоянии. Стрелявший получил ранение ответным огнем. В данный момент на месте работают медики и полиция, обстоятельства произошедшего выясняются.