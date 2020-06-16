https://news.day.az/world/1244732.html Кадры пострадавших в результате перестрелки в Москве - ФОТОРЕПОРТАЖ
Кадры пострадавших в результате перестрелки в Москве - ФОТОРЕПОРТАЖ
На Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным СМИ, стрельба произошла при попытке проверки документов между таксистом и сотрудником ГИБДД. Позже в ГУМВД сообщили, что по новым данным стрельбу из травматического оружия по полицейским открыл прохожий.
В результате стрельбы были ранены два сотрудника ГИБДД, один из них находится в тяжелом состоянии. Стрелявший получил ранение ответным огнем. В данный момент на месте работают медики и полиция, обстоятельства произошедшего выясняются.
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