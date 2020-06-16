https://news.day.az/world/1244776.html В США демонстранты устроили стрельбу
В США демонстранты устроили стрельбу
В американском городе Альбукерке протестующие устроили стрельбу, в результате один человек получил ранения. Об этом сообщила местная полиция в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что пострадавший был незамедлительно госпитализирован. Его состояние здоровья оценивается как критическое.
В связи с произошедшим полиция начала расследование.
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