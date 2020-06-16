Северная Корея взорвала офис по межкорейским связям в Кэсоне

Взрыв произошел во вторник близ офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсоне, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Korea Herald и Yonhap News сообщают, что над местом взрыва поднимаются густые клубы черного дыма. По данным южнокорейского министерства по делам объединения, этим взрывом разрушено здание офиса.

Южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange в свою очередь проинформировала в твиттере, что "два дня назад из Северной Кореи было получено сообщение по электронной почте, в котором говорилось о том, что офис по межкорейским связям в Кэсоне неминуемо будет разрушен".

При этом, по данным Choson Exchange, северокорейская сторона указала на "отсутствие прогресса в (межкорейских) отношениях".

Взрыв случился через несколько часов после заявлений военных КНДР о планах вернуться в демилитаризованную зону.

По окончании Корейской войны (1950-1953 гг.) в 1953 году в селении Пханмунджом между Севером и Югом было подписано соглашение о создании демилитаризованной зоны шириной 4 км. Она разделяет Корейский полуостров на две части - Северную и Южную Кореи.

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если Сеул не прекратит подобную практику.