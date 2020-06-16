Глава МИД Ирана прибыл в Москву

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что самолет прибыл в столичный аэропорт "Внуково-3".

Известно, что в Москву иранский министр прибыл из Анкары, где обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку саммита в Астанинском формате по Сирии.