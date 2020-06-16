https://news.day.az/world/1244783.html Глава МИД Ирана прибыл в Москву
Глава МИД Ирана прибыл в Москву
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что самолет прибыл в столичный аэропорт "Внуково-3".
Известно, что в Москву иранский министр прибыл из Анкары, где обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку саммита в Астанинском формате по Сирии.
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