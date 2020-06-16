Посол назвала цель присутствия войск США в Германии

Посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер назвала цель присутствия американских военных на территории Германии. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы дипмиссии, нахождение солдат необходимо для поддержания трансатлантической безопасности, а не защиты самой Германии. Кроме того, таким образом возможно обеспечить военное присутствие США в более отдаленных регионах - в Африке и Азии, добавила она.

Хабер также подчеркнула, что сотрудничество Вашингтона и Берлина в военной области "всегда было тесным и таковым остается".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Америка не станет выводить свои войска из Германии. По его словам, для этого Берлин должен выделять больше средств на оборону и не нарушать договоренности о военных бюджетах в рамках НАТО.

Трамп также сообщил, что планирует сократить численность американских военных на территории Германии до 25 тысяч человек. В настоящее время в ФРГ находятся 34,5 тысячи американских военных.