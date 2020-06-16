В Турции объявили о начале второй волны пандемии коронавируса,

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что начало второй волны пандемии в стране было ожидаемым и здравоохранительные органы готовы к этому.

Отметим, что ранее сообщалось, что в турецкой провинции Ван не исключалось начало второй волны пандемии коронавируса.

Напомним, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 4,825 тысячи.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 179,831 тысячи, за прошедшие сутки 1,592 тысячи тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Общее число выздоровевших достигло 152,364 тысячи человек.