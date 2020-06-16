Вспышка COVID-19 в Китае: вирус мог придти из Европы

Пекин опасается новой вспышки коронавируса. Вероятность ее, по сообщению китайского правительства, очень высока. В минувшие выходные на рынке "Синьфади" провели эпидемиологическое расследование, которое выявило ковид на доске для разделки рыбы. В этом районе сразу ввели режим ЧС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

То, что Пекин на грани паники, ясно даже из официальной формулировки. "Режим военного времени" власти распространяют уже на все районы китайской столицы, и даже на город-спутник Пекина - 11-миллионный Баодин.

Перекрытые улицы, заблокированные жилые кварталы. Пекинцы массово сдают тесты на коронавирус. Те, кто посещал злополучный рынок, - в обязательном порядке.

Представитель Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения Гао Сяоцзюнь говорит, что власти действуют по принципу: "Проверь всех, кто должен быть проверен, и всех, кто этого хочет".

За два дня тесты уже сдали 76,5 тысячи человек. У 59 результат положительный.

Особенно напугало китайцев то, что многие переносили болезнь бессимптомно, и сами того не осознавая, становились носителями инфекции.

Тем, кто живет рядом с рынком, покидать дома запретили категорически. Продукты им теперь доставляют волонтеры, предварительно облачившись в защитные костюмы.

Посторонним вход закрыт. Тотальный контроль во всех общественных местах.

"Опасность распространения этой вспышки очень высока, и мы должны продолжать принимать решительные меры для защиты и мобилизовать все подразделения", - говорит начальник информационного центра правительства Пекина Сю Хэцзянь.

Выявленных заражений в китайской столице - не тысячи и даже не сотни. Но для Пекина, где случаи заболевания не регистрировали почти два месяца, это уже серьезный сигнал.

Пока китайские специалисты во всем винят рыбу, на которой вирус приплыл на пекинский рынок из Европы. Даже штамм, говорят, не тот, который раньше был в Китае.

Все это, конечно, еще требует не одной проверки. Но головы (как это всегда бывает в Китае) уже полетели: уволен директор рынка "Синьфади", должностей лишились руководители местных парткомов - за то, что не обеспечили должный контроль. Тем более там, где такой огромный поток людей.

Пекинский "Синьфади" - один из крупнейших продовольственных в Азии. И этот разительный масштаб - он и про угрозу новой волны эпидемии, не допустить которую китайские власти пытаются изо всех сил.