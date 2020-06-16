Лукашенко: Беларусь может найти замену российскому газу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.

"Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал Лукашенко председателю госконцерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия продает природный газ Европе по $65-$68, в то время как для Беларуси - за $127.