В Германии считают, что власти должны защитить "Северный поток-2" от санкций США

Германский бизнес ожидает, что правительство ФРГ и Еврокомиссия защитят европейские компании, участвующие в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", от новых санкций США. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине руководитель Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем от правительства ФРГ и ЕС надежной защиты европейских и германских компаний от экстерриториальных санкций", - сказал он. По мнению Хармса, это вопрос правовой и инвестиционной безопасности. "Совершенно ясно, что энергетические вопросы нужно решать в Европе в соответствии с европейскими законами, это не должны делать представители США", - отметил эксперт. Он призвал власти ФРГ оказать юридическую поддержку компаниям, участвующим в проекте.

"Мы считаем, что аргументы, которыми оперируют американские сенаторы, ошибочны", - считает он. Хармс отметил, что нет ничего, что указывало бы на усиление политического влияния России в Германии в связи с поставками газа в Европу. Хармс предупредил, что США рискуют потерять репутацию в Европе и нанести ущерб отношениям с ЕС в случае введения санкций против "Северного потока - 2".

Глава комитета отметил, что бизнес ФРГ ожидает завершения проекта, но затруднился назвать примерные сроки окончательной реализации.