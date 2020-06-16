Вылечившемуся от коронавируса американцу предъявлен счет за лечение на 1,1 млн. долларов

Жителю США Майклу Флору предъявили счет на крупную сумму за лечение от коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Time.

Флору 70 лет, он 62 дня провел в отделении интенсивной терапии, несколько недель находился в искусственной коме. Предъявленный ему счет на 1,1 млн. долларов состоит из 181-й страницы. В нее пока не включена плата за медицинское обслуживание, диализ и врачей, лечивших его.

Американец рассказал, что большая часть расходов будет покрыта за счет страховки.