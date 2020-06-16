Французский город стал ареной массовых беспорядков - 4 дня подряд

Четвёртый вечер подряд северо-восточный район Дижона Грезий (Gresilles) стал ареной массовых беспорядков. На этот раз с наступлением темноты на улицы вышла местная молодёжь, вооружённая битами и кусками арматуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, очень скоро обстановка накалилась, послышались выстрелы в воздух, были разбиты камеры видеонаблюдения, подожжены мусорные баки, на снимавших происходящее журналистов французского телеканала France-3 было совершено нападение.

Как позже сообщили в полиции, таким образом молодёжь Грезий (в основном, выходцы из стран Магриба) протестовала против трёх рейдов чеченской диаспоры, с пятницы по воскресенье. Как уточнил прокурор Дижона, выходцы из Чечни, проживающие во Франции, приехали в Дижон, чтобы отомстить за нападение на 16-летнего чеченца, совершённого в минувшую пятницу местными дилерами.

"Покушение на общественный порядок и акты устрашения неприемлемы", - заявил в Твиттере министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он пообещал, что ответ будет "жёстким".

В понедельник вечером в Грезий были развернуты жандармы, полицейский спецназ и отряды полиции особого назначения BAC и RAID.

К 22 часам в Дижоне снова воцарился покой. Четверо участников беспорядков были задержаны. За последние 4 дня пострадали шесть человек.

Во вторник в Дижон приехал госсекретарь при министерстве внутренних дел Лоран Нуньес. Правая и левая оппозиция выразили возмущение тем, что французские города становятся ареной "столкновений вооружённых банд" (Жан-Люк Меланшон).