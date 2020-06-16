В Грузии 9-месячный ребенок заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья.

Отмечается, что 98 из зараженных COVİD-19 - в возрасте до 18 лет, что составляет 12,2% всех случаев заражения. Средний возраст инфицированных - 42 года. В отчете также отмечается, что в Грузии самому пожилому зараженному коронавирусом пациенту 90 лет.

101 работник здравоохранения по стране заразился коронавирусом (что составляет 14,4% всех случаев инфицирования), один из них умер.