https://news.day.az/world/1244957.html В Грузии 9-месячный ребенок заразился коронавирусом
В Грузии 9-месячный ребенок заразился коронавирусом
В Грузии 9-месячный ребенок заразился коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья.
Отмечается, что 98 из зараженных COVİD-19 - в возрасте до 18 лет, что составляет 12,2% всех случаев заражения. Средний возраст инфицированных - 42 года. В отчете также отмечается, что в Грузии самому пожилому зараженному коронавирусом пациенту 90 лет.
101 работник здравоохранения по стране заразился коронавирусом (что составляет 14,4% всех случаев инфицирования), один из них умер.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре