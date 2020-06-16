https://news.day.az/world/1244969.html МВД Франции пообещало жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

МВД Франции пообещало жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

В мире, 16 июня 2020 18:26 169
МВД Франции пообещало жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

Полиция жестко отреагирует на погромы в Дижоне, где несколько дней идут столкновения между группировками местных жителей и выходцев из Чечни. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник заявил на пресс-конференции госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес, выступив также с предупреждением для приезжих участников беспорядков.

"Мы решили усилить присутствие [сил правопорядка] на местах, с сегодняшнего вечера в Дижоне будут находиться два мобильных подразделения. Это порядка 150 служащих жандармерии плюс местные стражи порядка", - рассказал госсекретарь.

"Я бы хотел передать очень четкое предостережение хулиганам, которые размахивали оружием, и тем, кто прибыл сюда, в Дижон, чтобы чинить насилие. Наш ответ будет крайне жестким, полицейский контингент останется здесь так долго, как это потребуется", - подчеркнул он.

Нуньес сообщил, что уже начаты несколько судебных расследований в связи с произошедшими столкновениями. Он выразил уверенность, что эти расследования "позволят выйти на ряд участников нападений, которые понесут наказание за грубое нарушение общественного порядка".

Ранее, сразу после прибытия в Дижон, госсекретарь выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов и заявил, что "в правовом государстве никто не имеет права вершить самосуд".

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