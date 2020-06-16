В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 233 человека

В Великобритании за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 233 человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на британские СМИ, общее число умерших от коронавируса в Британии достигло 41 969, передает Day.Az

Число зараженных превысило 296 тысяч.