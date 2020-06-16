Пекин вновь ужесточил карантин - повышен уровень ЧС
Пекин во вторник повысил уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Об этом сообщили представители правительства города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мера вступит в силу с наступлением среды (20:00 по бакинскому времени вторника).
Начальные и средние школы города временно прекращают занятия. Кроме того, вводится запрет на посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. В городе приостановлено проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий. Власти столицы предписали закрыть все развлекательные центры и расположенные в подвальных помещениях спортивные залы.
Правительство Пекина также заявило, что будут введены частичные ограничения на выезд: жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была зафиксирована на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство из них - работники торговых точек, их родственники и близкие. Столичные власти были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе насчитывается более 7 тыс.
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