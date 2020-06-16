Пекин вновь ужесточил карантин

Пекин во вторник повысил уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Об этом сообщили представители правительства города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мера вступит в силу с наступлением среды (20:00 по бакинскому времени вторника).