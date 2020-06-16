https://news.day.az/world/1244995.html Граница Канады и США будет закрыта до 21 июля
Граница Канады и США будет закрыта до 21 июля
Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июля. Об этом сообщил во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного телеобращения к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Канада и США согласились продлить режим закрытия границы еще на 30 дней, до 21 июля", - сказал он. По словам главы правительства, это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии нового коронавируса.
Срок действия предыдущего аналогичного договора между Канадой и США истекает 21 июня.
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