https://news.day.az/world/1245019.html Пекин отменяет более 600 внутренних рейсов - из-за вспышки коронавируса
Пекин отменяет более 600 внутренних рейсов - из-за вспышки коронавируса
Международный аэропорт китайской столицы Шоуду во вторник сообщил об отмене свыше 600 внутренних рейсов. Такие данные приводятся на электронном табло воздушной гавани.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Во вторник вечером власти Пекина повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго из-за вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке города.
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