Власти Шанхая усиливают эпидемиологический контроль

Власти Шанхая объявили об ужесточении эпидемиологического контроля в отношении прибывающих из других регионов Китая, где существует высокий риск инфицирования коронавирусом нового типа.

Об этом было объявлено на состоявшейся во вторник пресс-конференции руководящей группы местной администрации по борьбе с распространением COVID-19 в мегаполисе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все прибывшие в Шанхай из районов внутри страны с высоким уровнем опасности [заражения] или побывавшие проездом в этих районах обязаны проходить двухнедельный карантин в специально отведенных для этого местах, а также дважды сдать анализ на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сообщили в администрации города.

Однако в том же самом заявлении указывается, что прибывшие в Шанхай из районов "со средним и высоким уровнем опасности обязаны в течение 12 часов зарегистрироваться и сообщить об этом в районных жилых комитетах". При этом четко не уточняется, о каких районах идет речь.

Обязательный 14-дневный карантин действует в настоящее время в Шанхае в отношении всех прибывающих в город из-за границы, о введении подобных мер эпидемиологического контроля непосредственно в отношении тех, кто приезжает в город из Пекина, пока не сообщалось.

Соответствующее заявление было сделано на фоне новой вспышки коронавируса нового типа в Пекине, которая была зафиксирована на прошлой неделе на крупнейшем оптовом рынке города "Синьфади" в южном районе Фэнтай. С тех пор выявлены свыше 100 заразившихся, большинство их них - работники торговых точек, а также вступавшие с ними в близких контакт. Помимо оптового рынка власти столицы были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе насчитывается более 7 тыс.

Во вторник правительство Пекина повысило уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Частично ограничено автобусное сообщение с другими регионами из-за вируса.