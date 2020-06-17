Во Франции число жертв COVID-19 превысило 29,5 тысячи

Во Франции за сутки от коронавируса умерли 38 человек, из-за чего общее число смертей превысило 29,5 тысячи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет минздрав страны.

Сообщается, что 19 тысяч скончались в больницах, 10,5 тысячи - в социальных и медико-социальных учреждениях.

В реанимациях находятся 820, под медицинским наблюдением - 10 535 пациентов.

Во Франции коронавирусом заразились 157 тысяч, выздоровели 73 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.