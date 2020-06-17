Границы Канады и США останутся закрытыми до 21 июля

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что договорился с властями США продлить закрытие границ до 21 июля из-за распространения коронавируса. Об этом политик написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Канада и США договорились о продлении пограничных мер, действующих в настоящее время, на 30 дней, до 21 июля", - сообщил Трюдо.

По его словам, это важное решение, которое призвано обеспечить безопасность, как канадцев, так и американцев.

Многие пользователи в комментариях под постом в свою очередь отметили, что коронавирус проникает в страну от американцев, которые следуют через территорию страны на Аляску. Их передвижение в настоящее время не ограничено.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.