https://news.day.az/world/1245038.html В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Еще 48 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 3 434 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
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