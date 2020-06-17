Власти США подали иск к Джону Болтону

Министерство юстиции США подало во вторник в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исковом заявлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

Власти США вменяют Болтону нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, путем раскрытия секретной информации.

Минюст требует от суда наложить запрет на публикацию мемуаров Болтона в связи с возможным обнародованием секретной информации. В иске говорится, что книга бывшего помощника президента объемом более 500 страниц "изобилует секретной информацией". По данным обвинения, ответчик отказался от продолжающегося в Белом доме процесса проверки книги, который он обязан был завершить, согласно подписанному ранее договору.

"[Болтон] заключил соглашение с Соединенными Штатами в качестве условия приема на работу на одну из самых чувствительных и важных должностей в области национальной безопасности в правительстве Соединенных Штатов и теперь хочет отказаться от этого соглашения, приняв в одностороннем порядке решение о том, что процесс проверки перед публикацией завершен, а также решая самостоятельно, должна ли секретная информация быть обнародована", - говорится в документе.