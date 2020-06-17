Число умерших из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило во вторник потери американцев во время Первой мировой войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

В США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 116 526 человек. Потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составляют 116 516 человек.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С ее начала в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли.