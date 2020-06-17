Отпусти! - кадры ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой появилось в сети

Вторые сутки в Сети обсуждают видеозапись, предположительно, сделанную перед убийством аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Ролик предоставило издание "Мойка78".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах девушка просит Олега Соколова выпустить ее из квартиры. Мужчина отказывается, а затем бьет возлюбленную.

Ещенко, в свою очередь, говорит ему, что больше не испытывает к нему чувств.

"Уйди с дороги! Отпусти меня", - кричит она.

В итоге она выбегает в подъезд без верхней одежды. Как пишет издание, после этого девушка могла вернуться за своими вещами. Предположительно, запись сделана незадолго до страшного убийства.

Представитель семьи аспирантки СПбГУ, убитой историком Олегом Соколовым, собирается обратиться в следственные органы после утечки видеозаписи.

Известно, что защита петербургского историка планировала заявить ходатайство о приобщении к делу видеозаписи с ссорой влюбленных. Не исключено, что речь шла именно об этом видео.

Резонансное убийство произошло 7 ноября 2019 года. Преподавателя СПбГУ выловили из реки Мойки, где он пытался утопить части тела убитой. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет. В квартире доцента обнаружили и расчлененное тело аспирантки.

Как полагают следователи, Соколов застрелил аспирантку, а спустя сутки решил избавиться от тела, расчленив его и выбросив в реку.